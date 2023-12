Cinéma : L’Abbé Pierre 55 rue Justin Jouve Dieulefit Catégories d’Évènement: Dieulefit

Drôme Cinéma : L’Abbé Pierre 55 rue Justin Jouve Dieulefit, 1 décembre 2023, Dieulefit. Dieulefit,Drôme Film Français . Durée 2h 18min

Biopic, Drame de Frédéric TellierPar Frédéric Tellier, Olivier Gorce

Avec Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot, Michel Vuillermoz.

55 rue Justin Jouve Cinéma Labor

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



French film . Running time 2h 18min

Biopic, Drama by Frédéric TellierBy Frédéric Tellier, Olivier Gorce

With Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot, Michel Vuillermoz Película francesa . Duración 2h 18min

Biopic, Drama de Frédéric TellierPor Frédéric Tellier, Olivier Gorce

Con Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot, Michel Vuillermoz Französischer Film . Dauer 2h 18min

Biopic, Drama von Frédéric TellierVon Frédéric Tellier, Olivier Gorce

