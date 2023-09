Cinéma : La Fiancée du Poète 55 rue Justin Jouve Dieulefit, 10 novembre 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Film Français. Durée 1h 43min

Comédie dramatique de Yolande Moreau et par Frédérique Moreau

Avec Yolande Moreau, Sergi López, Grégory Gadebois.

2023-11-10 21:00:00 fin : 2023-11-12 . .

55 rue Justin Jouve Cinéma Labor

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



French film. Running time 1h 43min

Comedy drama by Yolande Moreau and Frédérique Moreau

With Yolande Moreau, Sergi López, Grégory Gadebois

Película francesa. Duración 1h 43min

Comedia dramática de Yolande Moreau y Frédérique Moreau

Protagonizada por Yolande Moreau, Sergi López, Grégory Gadebois

Französischer Film. Dauer 1h 43min

Drama-Komödie von Yolande Moreau und von Frédérique Moreau

Mit Yolande Moreau, Sergi López, Grégory Gadebois

Mise à jour le 2023-09-23 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux