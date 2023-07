Archives du Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit, 1 août 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Dés 19h dans les jardins du Labor

Pique nique tiré des sacs et accompagnement musical

Projection à la nuit tombée.

2023-08-01 19:00:00 fin : 2023-08-01 . .

55 rue Justin Jouve Cinéma Labor

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



From 7pm in the Labor gardens

Bagged picnic and musical accompaniment

Screening at dusk

A partir de las 19.00 horas en los jardines del Trabajo

Picnic para llevar y acompañamiento musical

Proyección al anochecer

Ab 19 Uhr in den Gärten des Labor

Picknick aus dem Rucksack und musikalische Begleitung

Vorführung bei Einbruch der Dunkelheit

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux