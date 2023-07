Cinéma : Dernière nuit à Milan 55 rue Justin Jouve Dieulefit, 21 juillet 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Film en VOST .Durée : 2h 05mn

Thriller de et par Andrea Di Stefano

Avec Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi

Titre original L’Ultima Notte Di Amore.

2023-07-21 21:00:00 fin : 2023-07-23 . .

55 rue Justin Jouve Cinéma Labor

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Running time: 2h 05mn

Thriller by and about Andrea Di Stefano

Starring Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi

Original title L?Ultima Notte Di Amore

Duración: 2h 05mn

Thriller de y sobre Andrea Di Stefano

Protagonizada por Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi

Título original L’Ultima Notte Di Amore

Film in VOST .Dauer: 2h 05mn

Thriller von und mit Andrea Di Stefano

Mit Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi

Originaltitel L?Ultima Notte Di Amore

Mise à jour le 2023-06-15 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux