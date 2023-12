Autour de l’orgue #2 55 Rue Jules Guesde Brest, 2 février 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:00:00

fin : 2024-02-02 02:30:00

La classe d’orgue, les ateliers de chant et d’orgue « Isabella Leonarda* » et leurs invitées et invités proposent des programmes variés autour de thématiques sur des musiques allant du 12e au 21e siècle. L’occasion de partager un moment musical et d’offrir au public un répertoire riche et haut en couleurs dans le bel écrin acoustique de la chapelle Delcourt Ponchelet. Le fil conducteur reste le magnifique orgue du facteur belge Patrick Colon, installé dans ce lieu depuis 2011.

* Isabella Leonarda : compositrice italienne du 17e siècle.

Informations pratiques :

Durée 2h30.

Pas de réservation.

55 Rue Jules Guesde Chapelle de la résidence Delcourt-Ponche

Brest 29200 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-16 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole