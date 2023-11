Ad Hoc festival : Atelier – Et son, et son, Petit Patapon 55 Rue du Régiment d’Infanterie Le Havre, 9 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Autour du « Langage Des Oiseaux »

Atelier Son – Le CEM – Centre d’Expression Musical

Avec le collectif Maw Maw

Les humains sont-ils les seuls à parler entre eux ? Peut-on comprendre le langage des animaux ? Explorez les différentes formes de communication et de langage qui résonnent autour de nous, du rugissement au grognement en passant par le ronronnement.

Parents et enfants à partir de 3 ans.

Gratuit, sur réservation.

Durée : 1h (2 séances, à 15h et à 16h).

2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 . .

55 Rue du Régiment d’Infanterie C.E.M (Centre d’Expressions Musicales)

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



As part of the Ad Hoc festival.

Around the « Language of Birds

Sound Workshop – Le CEM – Centre d’Expression Musical

With the Maw Maw collective

Are humans the only ones who talk to each other? Can we understand the language of animals? Explore the different forms of communication and language that resonate around us, from roars to growls to purrs.

Parents and children aged 3 and over.

Free, on reservation.

Duration: 1h (2 sessions, at 3pm and 4pm)

En el marco del festival Ad Hoc.

En torno al « Lenguaje de los pájaros

Taller de sonido – Le CEM – Centre d’Expression Musical

Con el colectivo Maw Maw

¿Son los humanos los únicos que hablan entre sí? ¿Podemos entender el lenguaje de los animales? Explore las diferentes formas de comunicación y lenguaje que resuenan a nuestro alrededor, desde rugidos hasta gruñidos y ronroneos.

Padres y niños a partir de 3 años.

Gratuito, previa reserva.

Duración: 1 hora (2 sesiones, a las 15.00 y a las 16.00 horas)

Im Rahmen des Ad Hoc Festivals.

Rund um die « Langage Des Oiseaux » (Sprache der Vögel)

Klangworkshop – Le CEM – Centre d’Expression Musical

Mit dem Kollektiv Maw Maw

Sind die Menschen die einzigen, die miteinander sprechen? Können wir die Sprache der Tiere verstehen? Erforschen Sie die verschiedenen Formen der Kommunikation und Sprache, die um uns herum ertönen, vom Brüllen über das Grunzen bis zum Schnurren.

Eltern und Kinder ab 3 Jahren.

Kostenlos, nach vorheriger Anmeldung.

Dauer: 1 Stunde (2 Sitzungen, um 15 Uhr und um 16 Uhr)

Mise à jour le 2023-10-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche