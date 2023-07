Balade contée au Jardin des Energies 55 rue du Pâturage Mulhouse, 25 juillet 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Au cœur du Jardin des énergies, participez à une visite sous forme d’aventure contée et théâtralisée autour des différents types d’énergies participant au mix énergétique actuel. A partir de 7 ans..

2023-07-25 fin : 2023-07-27 17:00:00. EUR.

55 rue du Pâturage

Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est



In the heart of the Energy Garden, take part in a visit in the form of a storytelling and theatrical adventure about the different types of energy that make up the current energy mix. From 7 years old.

En el corazón del Jardín de la Energía, participe en una aventura narrativa y teatralizada sobre los distintos tipos de energía que componen el mix energético actual. A partir de 7 años.

Im Herzen des Energiegartens können Sie an einer Führung in Form eines erzählten und theatralisierten Abenteuers teilnehmen, das sich mit den verschiedenen Energiearten befasst, die am heutigen Energiemix beteiligt sind. Ab 7 Jahren.

