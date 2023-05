Les musicales du Poët-Laval 55, rue du château, 5 août 2023, Le Poët-Laval.

Le Poët-Laval,Drôme

Le festival de musique de chambre Les musicales du Poët-Laval vous donne rendez-vous pour sa 7ème édition !

Vendredi 4 août à 21h : « Amadeus, à la folie »

Samedi 5 août à 21h : « Êtes-vous romantique ? »

http://lesmusicalesdupoetlaval.weebly.com.

2023-08-05 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-05 23:00:00. EUR.

55, rue du château Centre d’art Yvon Morin

Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The chamber music festival Les musicales du Poët-Laval invites you to its 7th edition!

Friday, August 4, 9pm: « Amadeus, à la folie

Saturday, August 5, 9pm: « Êtes-vous romantique?

http://lesmusicalesdupoetlaval.weebly.com

¡El festival de música de cámara Les musicales du Poët-Laval le invita a su 7ª edición!

Viernes 4 de agosto a las 21:00 h: « Amadeus, à la folie » (Amadeus, hasta la locura)

Sábado 5 de agosto a las 21:00 h: « Êtes-vous romantique?

http://lesmusicalesdupoetlaval.weebly.com

Das Kammermusikfestival Les musicales du Poët-Laval lädt Sie zu seiner 7. Ausgabe ein!

Freitag, 4. August um 21 Uhr: « Amadeus, à la folie »

Samstag, 5. August um 21 Uhr: « Sind Sie romantisch? »

http://lesmusicalesdupoetlaval.weebly.com

