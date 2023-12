Soirée Blind Test 55 Rue du Ballon Le Catelier, 15 décembre 2023 19:30, Le Catelier.

Le Catelier,Seine-Maritime

Envie d’animer votre apéro du vendredi soir ? Rejoignez-nous le 15 décembre dès 19h30 pour une soirée BLIND TEST. On va traverser les époques et amuser les équipes.

2023-12-15 19:30:00 fin : 2023-12-15 22:30:00. .

55 Rue du Ballon

Le Catelier 76590 Seine-Maritime Normandie



Want to liven up your Friday night aperitif? Join us on December 15 from 7.30pm for a BLIND TEST evening. We’ll take you through the ages and entertain the teams

¿Quiere animar su aperitivo del viernes por la noche? Acompáñenos el 15 de diciembre a partir de las 19.30 horas en una velada de PRUEBAS A CIEGAS. Retrocederemos en el tiempo y divertiremos a los equipos

Haben Sie Lust, Ihren Aperitif am Freitagabend zu beleben? Begleiten Sie uns am 15. Dezember ab 19.30 Uhr zu einem BLIND TEST-Abend. Wir werden durch die Epochen reisen und die Teams unterhalten

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme Terroir de Caux