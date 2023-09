Soirée Rugby 55 Rue du Ballon Le Catelier, 6 octobre 2023, Le Catelier.

Le Catelier,Seine-Maritime

La cour de récré est heureuse de vous convier à une soirée rugby à l’occasion du match France Italie!

Imaginez votre soirée en toute convivialité, un verre et une assiette apéro prêts à supporter les bleus!

Au plaisir de vous retrouver pour cette soirée inédite !.

2023-10-06 19:30:00 fin : 2023-10-06 . .

55 Rue du Ballon

Le Catelier 76590 Seine-Maritime Normandie



La cour de récré is pleased to invite you to a rugby evening on the occasion of the France-Italy match!

Imagine your evening in complete conviviality, with a glass and an aperitif plate ready to support the blues!

We look forward to seeing you for this unique evening!

La cour de récré tiene el placer de invitarle a una velada de rugby coincidiendo con el partido Francia-Italia

Imagínese la velada en un ambiente agradable, con una copa y un aperitivo, ¡listo para apoyar a los azules!

Le esperamos en esta velada única

Der Schulhof freut sich, Sie zu einem Rugby-Abend anlässlich des Spiels Frankreich gegen Italien einzuladen!

Stellen Sie sich Ihren Abend in geselliger Runde vor, mit einem Glas und einem Aperitifteller bereit, um die « Bleus » anzufeuern!

Wir freuen uns, Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen!

