Ad Hoc festival : « Les Doyens » 55 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, 6 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Théâtre , création 2023 – Comité Dans Paris / Christophe Honoré

Messieurs Je-sais-tout

lls sont deux, parfaitement assortis, aussi péremptoires que périmés. Plantés dans l’imposant décor d’une très sérieuse université, ces assommants conférenciers semblent déverser leurs discours depuis la nuit des temps. Ce n’est pas que ce qu’ils racontent soit inintéressant, c’est juste qu’ils sont tellement… énervants à vouloir à tout prix éduquer leur auditoire. Leurs sermons sont paternalistes, exagérés et bourrés de préjugés.

Plus ils affirment savoir, moins on les croit, moins on consent à les écouter sagement. Une irrésistible envie de les contredire, de les faire taire, se fait sentir dans la salle. La révolte des enfants spectateurs trouvera un complice de qualité en la personne de l’assistant des deux orateurs, lassé d’être leur serviteur. Il prendra un malin plaisir à mettre le feu aux poudres, on peut compter sur les enfants et les ados pour souffler sur les braises !

Avec ce spectacle hors norme, Christophe Honoré, cinéaste, mais aussi auteur jeunesse et metteur en scène, choisit de ne pas parler à la place de la jeunesse : elle se débrouille très bien pour le faire elle-même.

Lieu de rendez-vous :Le Volcan – Grande salle

Durée : 1h20

Tarif unique : 5€

Tout public, à partir de 10 ans..

2023-12-06 19:00:00 fin : 2023-12-06 . .

55 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tétris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



As part of the Ad Hoc festival.

Theater , creation 2023 – Comité Dans Paris / Christophe Honoré

Know-it-all gentlemen

there are two of them, perfectly matched, as peremptory as they are outdated. Planted in the imposing setting of a very serious university, these boring lecturers seem to have been spouting their rhetoric since the dawn of time. It’s not that what they say isn’t interesting, it’s just that they’re so? irritatingly intent on educating their audience. Their sermons are paternalistic, exaggerated and prejudiced.

The more they claim to know, the less we believe them, and the less willing we are to listen. An irresistible urge to contradict them, to silence them, is felt in the room. The children?s revolt finds a worthy accomplice in the two speakers? assistant, tired of being their servant. He takes great pleasure in igniting the fuse, and we can count on the children and teenagers to blow on the embers!

With this extraordinary show, Christophe Honoré, film-maker, children’s author and stage director, chooses not to speak for young people: they’re quite capable of doing it themselves.

Venue :Le Volcan – Grande salle

Running time: 1h20

Price: 5?

All audiences, ages 10 and up.

En el marco del festival Ad Hoc.

Teatro , creación 2023 – Comité Dans Paris / Christophe Honoré

Señores sabelotodo

son dos, perfectamente emparejados, tan perentorios como anticuados. De pie, en el imponente marco de una universidad muy seria, estos aburridos profesores parecen llevar soltando su discurso desde la noche de los tiempos. No es que lo que digan carezca de interés, es que están irritantemente desesperados por educar a su audiencia. Sus sermones son paternalistas, exagerados y llenos de prejuicios.

Cuanto más afirman saber, menos se les cree, menos se está dispuesto a escuchar con prudencia. En la sala se siente un impulso irresistible de contradecirles, de hacerles callar. La revuelta de los niños encuentra un digno cómplice en el ayudante de los dos oradores, que está cansado de ser su sirviente. Le encantará encender la mecha, ¡y puede contar con los niños y los adolescentes para soplar las brasas!

En este extraordinario espectáculo, Christophe Honoré, cineasta, autor infantil y director de escena, opta por no hablar en nombre de los jóvenes: ellos pueden hacerlo por sí mismos.

Lugar :Le Volcan – Grande salle

Duración: 1 hora 20 minutos

Precio: 5?

Apto para todos los públicos a partir de 10 años.

Im Rahmen des Ad Hoc Festivals.

Theater , Uraufführung 2023 – Comité Dans Paris / Christophe Honoré

Messieurs Je-sais-tout

sie sind zu zweit, perfekt aufeinander abgestimmt, ebenso voreilig wie veraltet. Sie stehen in der imposanten Kulisse einer sehr seriösen Universität und scheinen ihre Reden seit Anbeginn der Zeit zu halten. Es ist nicht so, dass das, was sie sagen, uninteressant wäre, es ist nur, dass sie so? nervig sind, weil sie um jeden Preis versuchen, ihr Publikum zu erziehen. Ihre Predigten sind paternalistisch, übertrieben und voller Vorurteile.

Je mehr sie behaupten zu wissen, desto weniger glaubt man ihnen und desto weniger ist man bereit, ihnen brav zuzuhören. Im Publikum entsteht ein unwiderstehlicher Drang, ihnen zu widersprechen und sie zum Schweigen zu bringen. Die Revolte der kindlichen Zuschauer findet in dem Assistenten der beiden Redner, der es satt hat, ihr Diener zu sein, einen würdigen Komplizen. Es macht ihm Spaß, das Feuer zu entfachen, und man kann sich darauf verlassen, dass die Kinder und Jugendlichen die Kohlen aus dem Feuer holen werden!

Christophe Honoré, Filmemacher, Jugendbuchautor und Regisseur, hat sich in diesem außergewöhnlichen Stück dafür entschieden, nicht anstelle der Jugend zu sprechen: Sie macht das schon selbst.

Treffpunkt:Le Volcan – Großer Saal

Dauer: 1 Stunde 20 Minuten

Einzeltarif: 5 ?

Für alle Zuschauer ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche