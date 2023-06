Fête Nationale à Harfleur 55 Rue de la République Harfleur, 13 juillet 2023, Harfleur.

Harfleur,Seine-Maritime

Le 13 juillet :

Le temps d’un apéro : concert de « The Seeds » – Place Jehan de Grouchy à partir de 19h

Un grand bal populaire avec « Mister Cover » – Place Victor Hugo à 21h

Le traditionnel feu d’artifices sur les quais à la tombée de la nuit puis le retour du bal sur la place Victor Hugo.

Le 14 juillet :

Grande journée festive dans le parc de 10h à 18h

– Restauration sur place (stands et foodtrucks)

– Phare d’escalade géant

– Mini-golf 9 trous

– Structures gonflables et piscine à boules

– Rosalies

– Tours de poneys

– Bal populaire avec « Sabrina et Freddy Friant » de 18h30 à 21h30 dans le parc de la mairie..

Jeudi 2023-07-13 à ; fin : 2023-07-14 . .

55 Rue de la République

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



July 13 :

Time for an aperitif: concert by « The Seeds » – Place Jehan de Grouchy from 7pm

A popular ball with « Mister Cover » – Place Victor Hugo at 9pm

The traditional fireworks display on the quays at dusk, followed by the return of the ball to Place Victor Hugo.

July 14th :

Festive day in the park from 10am to 6pm

– On-site catering (stalls and foodtrucks)

– Giant climbing lighthouse

– 9-hole mini-golf course

– Inflatable structures and ball pool

– Rosalies

– Pony rides

– Bal populaire with « Sabrina et Freddy Friant » from 6:30 pm to 9:30 pm in the town hall park.

13 de julio:

Hora del aperitivo: concierto de « The Seeds » – Place Jehan de Grouchy a partir de las 19h00

Baile popular con « Mister Cover » – Plaza Victor Hugo a las 21:00 horas

Al anochecer, tradicional espectáculo de fuegos artificiales en los muelles, seguido del regreso del baile en la plaza Victor Hugo.

14 de julio :

Jornada festiva en el parque de 10:00 a 18:00 h

– Restauración in situ (puestos y foodtrucks)

– Faro gigante trepador

– Minigolf de 9 hoyos

– Estructuras hinchables y piscina de bolas

– Rosalies

– Paseos en poni

– Baile popular con « Sabrina et Freddy Friant » de 18.30 a 21.30 h en el parque del ayuntamiento.

13. Juli :

Zeit für einen Aperitif: Konzert von « The Seeds » – Place Jehan de Grouchy ab 19 Uhr

Ein großer Volkstanz mit « Mister Cover » – Place Victor Hugo um 21 Uhr

Das traditionelle Feuerwerk über den Kais bei Einbruch der Nacht und anschließend die Rückkehr des Balls auf dem Place Victor Hugo.

14. Juli :

Großer Festtag im Park von 10h bis 18h

– Verpflegung vor Ort (Stände und Foodtrucks)

– Riesiger Kletterleuchtturm

– 9-Loch-Minigolf

– Aufblasbare Strukturen und Kugelbad

– Rosalies

– Fahrten auf Ponys

– Volkstanz mit « Sabrina und Freddy Friant » von 18:30 bis 21:30 Uhr im Park des Rathauses.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche