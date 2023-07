Un été au Parc à Harfleur 55 Rue de la République Harfleur, 7 juillet 2023, Harfleur.

Harfleur,Seine-Maritime

Depuis maintenant plusieurs années, Harfleur transforme l’été en fête permanente : animations variées en journée, moments conviviaux les vendredis soir, et temps forts ponctuent cette période de vacances durant laquelle venir dans le parc c’est déjà, d’une certaine façon, faire un voyage.

Soirées d’ouverture le 7 juillet et de clôture le 25 août :

En plus de tous les jeux, tous les divertissements et l’espace détente qui resteront installés pour la soirée il y aura :

– un concert en plein air,

– un marché nocturne artisanal,

– des structures gonflables pour les enfants,

– des stands de restauration,

– des animations

Les vendredis, c’est permis :

Lancées à l’ouverture le 7 juillet, les « Nocturnes du vendredi » se poursuivront tout l’été jusqu’à la clôture le 25 août. Vous pourrez donc profiter d’un concert en plein air, d’un espace détente et de restauration sur place. Parmi les groupes qui seront présents, venez écouter, danser et faire la fête au son de :

– Toobab – 7 juillet

– Soirée Karaoké – 21 juillet

– Laurenza – 28 juillet

– DJette Natacha – 4 août

– Whistling Tumbleweed – 11 août

– Tambour Battant (Cinétoiles) – 18 août

– Melting Avenue – 25 août

Au programme également :

– des stages et initiations sportives (Karaté, Yoga, Rugby, Roller…)

– des animations (ateliers créatifs, lecture de contes…)

Accès libre, sans réservation..

Vendredi 2023-07-07 10:00:00 fin : 2023-08-25 22:00:00. .

55 Rue de la République

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



For several years now, Harfleur has been transforming summer into a permanent celebration: varied daytime activities, convivial Friday evenings and other highlights punctuate this vacation period, during which a visit to the park is already, in a way, a journey.

Opening evening on July 7 and closing evening on August 25:

In addition to all the games, entertainment and relaxation areas set up for the evening, there will be :

– an open-air concert,

– an evening craft market,

– inflatable structures for children,

– food stalls,

– entertainment

Fridays are allowed:

Launched at the opening on July 7, the « Friday Nocturnes » will continue throughout the summer until the closing on August 25. Enjoy an open-air concert, a relaxation area and on-site catering. Among the bands performing, come and listen, dance and party to the sounds of :

– Toobab – July 7

– Karaoke Night – July 21

– Laurenza – July 28

– DJette Natacha – August 4

– Whistling Tumbleweed – August 11

– Tambour Battant (Cinétoiles) – August 18

– Melting Avenue – August 25

Also on the program

– sports courses and initiations (Karate, Yoga, Rugby, Rollerblading?)

– entertainment (creative workshops, storytelling?)

Free access, no reservation required.

Desde hace varios años, Harfleur transforma el verano en una fiesta permanente, con diversos actos diurnos, veladas de convivencia los viernes y otros momentos destacados para puntuar este periodo vacacional, durante el cual una visita al parque ya es, en cierto modo, un viaje.

Inauguración el 7 de julio y clausura el 25 de agosto:

Además de todos los juegos, animaciones y espacios de descanso que se instalarán por la noche, habrá :

– un concierto al aire libre,

– un mercado nocturno de artesanía

– estructuras hinchables para niños

– puestos de comida,

– animación

Los viernes están permitidos:

Inaugurados el 7 de julio, los « Viernes Nocturnos » continuarán durante todo el verano hasta su cierre el 25 de agosto. Podrá disfrutar de un concierto al aire libre, un espacio de relajación y restauración in situ. Entre los grupos que actuarán, venga a escuchar, bailar y divertirse con los sonidos de :

– Toobab – 7 de julio

– Noche de karaoke – 21 de julio

– Laurenza – 28 de julio

– DJette Natacha – 4 de agosto

– Whistling Tumbleweed – 11 de agosto

– Tambour Battant (Cinétoiles) – 18 de agosto

– Melting Avenue – 25 de agosto

También en el programa

– cursos e iniciaciones deportivas (kárate, yoga, rugby, patinaje, etc.)

– animación (talleres creativos, cuentacuentos, etc.)

Acceso libre, sin necesidad de reservar.

Seit mehreren Jahren verwandelt Harfleur den Sommer in ein ständiges Fest: Tagsüber gibt es ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm, freitags gesellige Momente und Höhepunkte, die diese Ferienzeit untermalen.

Eröffnungsabend am 7. Juli und Abschlussabend am 25. August:

Zusätzlich zu den Spiel- und Unterhaltungsangeboten und dem Entspannungsbereich, die für den Abend aufgebaut bleiben, gibt es :

– ein Open-Air-Konzert,

– einen nächtlichen Kunsthandwerkermarkt,

– hüpfburgen für die Kinder,

– stände mit Speisen und Getränken,

– animationen

Freitags ist alles erlaubt:

Die mit der Eröffnung am 7. Juli eingeführten « Freitagsnächte » werden den ganzen Sommer über bis zum Abschluss am 25. August fortgesetzt. Sie können also ein Open-Air-Konzert, einen Entspannungsbereich und Essen vor Ort genießen. Unter anderem werden folgende Bands auftreten, zu denen Sie hören, tanzen und feiern können: :

– Toobab – 7. Juli

– Karaoke-Abend – 21. Juli

– Laurenza – 28. Juli

– DJette Natacha – 4. August

– Whistling Tumbleweed – 11. August

– Tambour Battant (Cinétoiles) – 18. August

– Melting Avenue – 25. August

Außerdem auf dem Programm:

– sportkurse und -einführungen (Karate, Yoga, Rugby, Inline-Skating?)

– animationen (kreative Workshops, Märchenlesungen?)

Freier Zugang, keine Reservierung erforderlich.

