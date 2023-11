Boutique éphémère : le Grand Bassin débarque à Lille ! 55 rue de la barre Lille, 15 novembre 2023, Lille.

Une petite partie de l’effervescence artistique Roubaisienne s’exporte dans le Vieux Lille pour 10 jours, l’occasion de débuter sereinement ses achats de Noël. Elle se trouvera au 55 rue de la Barre à Lille (dans la Djadjas House) et sera ouverte tous les jours de 10h30 à 19h.

C’est aussi l’occasion d’échanger avec les créateurs, qui tiendront à tour de rôle la boutique, et de découvrir leurs nouveautés, ou pièces exclusives.

25 artisans / créateurs du collectif font partie de l’aventure et comme à notre habitude tout est local, artisanal et réalisé en petites séries : bijoux, accessoires, décoration, céramique, papeterie, vêtements, savonnerie, illustration, …

Pour son lancement, la boutique ouvrira en nocturne le 15 novembre, de 16h à 21h.

Boutique éphémère : Comment s’y rendre ?

55 rue de la Barre, Lille (Djadjas House)

A deux pas de la Grand Place – Métro Rihour

En voiture : Parking Esplanade à 4min

V’Lille : Quai du Wault

Une fois ces 25 créatifs découverts, impossible de passer à côté de notre boutique permanente Roubaisienne, et ses 60 créateurs !

Focus sur Le Grand Bassin

La boutique collective permanente s’étend sur 250m2 et se situe au 27 rue de l’Espérance, à deux pas du musée La Piscine.

Elle est ouverte du mercredi au dimanche de 11h à 19h, et ponctuée de nombreux évènements tout au long de l’année.

