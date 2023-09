SOIRÉE JEUX 55 rue de France Sarreguemines, 13 octobre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

L’ Association Arpège et Le Repaire d’Arkham s’associent et vous proposent, pour une première, une soirée jeux.

1 consommation obligatoire sur place.

Réservation obligatoire par mail auprès de l’Association Arpège (dans la limite des places disponibles) : galerie.arpege@gmail.com

Nous vous attendons nombreux.. Tout public

Vendredi 2023-10-13 19:30:00 fin : 2023-10-13 21:30:00. 2 EUR.

55 rue de France

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Association Arpège and Le Repaire d’Arkham are teaming up for a first-ever game night.

1 drink required on site.

Reservations must be made by e-mail to Association Arpège (subject to availability): galerie.arpege@gmail.com

We look forward to seeing you there.

La Association Arpège y Le Repaire d’Arkham se alían para ofrecerte por primera vez una noche de juegos.

1 consumición obligatoria en el local.

Las reservas deben hacerse por correo electrónico a la Association Arpège (sujeto a disponibilidad): galerie.arpege@gmail.com

Le esperamos.

Die Association Arpège und Le Repaire d’Arkham haben sich zusammengetan und bieten Ihnen zum ersten Mal einen Spieleabend an.

1 obligatorischer Verzehr vor Ort.

Obligatorische Reservierung per E-Mail bei der Association Arpège (im Rahmen der verfügbaren Plätze): galerie.arpege@gmail.com

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES