Visite guidée – Moulin de La Courade 55 Rte de Claix La Couronne, 23 avril 2023, La Couronne.

La Couronne,Charente

Longères ouvrières, anciens séchoirs à papier, imposant château patronal, parc à l’anglaise et canal conduisant l’eau au coeur de l’ancienne papeterie sont les témoins sauvegardés de l’industrie phare de la Charente..

2023-04-23 15:00:00 fin : 2023-04-23 16:30:00. EUR.

55 Rte de Claix Moulin de la Courade

La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine



Longères ouvrières, old paper drying sheds, an imposing château, English parkland and a canal carrying water to the heart of the former paper mill are the preserved witnesses of the Charente’s flagship industry.

Lofts de obreros, antiguos secaderos de papel, un imponente castillo, un parque inglés y un canal que lleva el agua al corazón de la antigua fábrica de papel son testigos preservados de la industria emblemática de la Charente.

Lange Arbeiterhäuser, alte Papiertrockner, ein imposantes Schloss, ein englischer Park und ein Kanal, der das Wasser in das Herz der ehemaligen Papierfabrik leitet, sind die erhaltenen Zeugen der Vorzeigeindustrie der Charente.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême