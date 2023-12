Exposition photos « Contre jour » 55 route de Sainte Eulalie Saint-Laurent-en-Royans, 1 décembre 2023, Saint-Laurent-en-Royans.

Saint-Laurent-en-Royans,Drôme

Le thème « Contre Jour » (humain, animal ou végétal étant placé devant une source de lumière) a permis de présenter des photos très différentes et certaines très originales en fonction de l’imagination et la sensibilité des photographes..

2023-12-12 09:00:00 fin : 2023-01-31 12:00:00. .

55 route de Sainte Eulalie ADMR

Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The « Contre Jour » theme (human, animal or plant placed in front of a source of light) enabled us to present very different and some very original photos, depending on the imagination and sensitivity of the photographers.

El tema « Contre Jour » (ser humano, animal o planta colocado frente a una fuente de luz) permitió presentar fotos muy diferentes y otras muy originales, en función de la imaginación y la sensibilidad de los fotógrafos.

Das Thema « Gegenlicht » (Mensch, Tier oder Pflanze wird vor eine Lichtquelle gestellt) ermöglichte es, sehr unterschiedliche und teilweise sehr originelle Fotos zu präsentieren, die von der Vorstellungskraft und Sensibilität der Fotografen abhingen.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme Vercors Drôme