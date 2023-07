Tournée Commedia dell’arte : Le cercle de craie cocassien – Compagnie Mirandolina et compagnie 55 place du Fust Montélimar, 10 août 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Dans une vallée du Caucase, après la guerre, deux villages se réunissent pour tenter de régler un litige territorial. Pour les y aider, la célèbre conteuse Arcadia Tschéidsé les invite à improviser un conte qui symbolise leur propre vie….

2023-08-10 fin : 2023-08-10 . EUR.

55 place du Fust Batîment Le Clou 1900

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In a post-war valley in the Caucasus, two villages come together to settle a territorial dispute. To help them, the famous storyteller Arcadia Tschéidsé invites them to improvise a tale that symbolizes their own lives…

En un valle de posguerra del Cáucaso, dos pueblos se reúnen para tratar de resolver una disputa de tierras. Para ayudarles, la famosa narradora Arcadia Tschéidsé les invita a improvisar un cuento que simbolice sus propias vidas…

In einem Tal im Kaukasus kommen nach dem Krieg zwei Dörfer zusammen, um zu versuchen, einen Territorialstreit beizulegen. Um ihnen dabei zu helfen, lädt die berühmte Märchenerzählerin Arcadia Tscheidse sie dazu ein, ein Märchen zu improvisieren, das ihr eigenes Leben symbolisiert…

