Début : Vendredi 2023-12-22 19:00:00

fin : 2023-12-22 L’association Figures Libres vous invite à la fête de Noël !.

L’association Figures Libres vous invite à la fête de Noël !

Fête de Noël à Vendôme. Au programme de cette soirée de Noël : 19h – 23h45 : LA CIGUË – bal païen – LES MICHELS – blind test de reprises – TONTON RENARD – jeux – + quizz, karaoké, cadeaux à gagner. Puis 23h45 à 01h45 : L’Alkazar (26 Rue Ferme) : WAGON DMONTS + CROPTOP – mix house. Restauration sur place au Loup Perché. .

55 Faubourg Chartrain

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

