55 ÈME FESTIVAL DE LA MIRONDELA DELS ARTS Pézenas

Pézenas

55 ÈME FESTIVAL DE LA MIRONDELA DELS ARTS Pézenas, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Pézenas. 55 ÈME FESTIVAL DE LA MIRONDELA DELS ARTS 2021-07-04 – 2021-08-12

Pézenas Hérault Bienvenue à la 55è MIRONDELA DELS ARTS.

Après une année en sommeil, la MIRONDELA annonce le retour du spectacle vivant au Théâtre de Verdure à Pézenas.

Au programme cette année: JOURNEE D’INAUGURATION DIMANCHE 4 JUILLET 2021 A PARTIR DE 10h30 – Visites des échoppes et du centre historique

12h00 – PLACE GAMBETTA – Parade du Chevalet et du Poulain de Pézenas en Languedoc

21h30 – SPECTACLE GRATUIT au Théâtre de verdure

ALMA NINA , CHANSON ESPAGNOLE

Hommage à la chanson espagnole

Durée : 1h45 + JEUDI 22 JUILLET MOMENTOS, CRÉATION FLAMENCA

21h30 – Théâtre de verdure

Tarifs : 25 et 20 euros

Durée : 1h30 sans entracte + SAMEDI 24 JUILLET ANTOINE DULÉRY nous refait son cinéma

HUMOUR ET CAFÉ-THÉÂTRE

21h30 – Théâtre de verdure

Tarifs : 25 et 20 euros

Durée : 1h25 sans entracte + JEUDI 12 AOÛT MATHIEU SEMPÉRÉ

Opérette J’Adore !

OPÉRETTE

21h30 – Théâtre de verdure

Tarifs : 25 et 20 euros

Durée : 1h45 sans entracte ATTENTION : Selon les directives gouvernementales, lors de votre réservation en ligne, il faut laisser une place libre de chaque côté de votre groupe de réservation. Il est permis de réserver un maximum de 6 places côte à côte. Comment Réserver ?

– Internet sur le site officiel de la Mirondela dels Arts : https://www.mirondeladelsarts.com/

Lors de votre réservation, merci de veiller à nous communiquer vos coordonnées pour mieux vous informer d’éventuels changements liés à la situation sanitaire.

Le site sera opérationnel dès le lundi 14 juin à 10h00.

– Guichet : Office de Tourisme Pézenas, Place des Etats du Languedoc, 34120 Pézenas

Une permanence sera assurée à l’Office de Tourisme à partir du mercredi 16 juin : Tous les mercredis de 16h00 à 18h00 | Tous les samedis de 10h00 à 12h00

Une vente privée pour les adhérents de l’Association est proposée à l’Office de Tourisme aux jours suivants :

Du mercredi 9 au vendredi 11 juin, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

