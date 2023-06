Exposition – Peinture – Annie Lucet 55 Die, 10 juin 2023, Die.

Die,Drôme

Technique mixte avec collages et peinture acrylique sur le thème des pots et bouteilles. Le collage est le declencheur de couleurs, motifs….

2023-06-10 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-18 19:00:00. .

55 Pigeonnier – 85 rue des jardins de Meyrosse

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mixed media with collage and acrylic paint on the theme of jars and bottles. The collage is the trigger for colors, patterns…

Técnica mixta con collage y pintura acrílica sobre el tema de las macetas y botellas. El collage es el desencadenante de colores, motivos…

Mischtechnik mit Collagen und Acrylfarbe zum Thema Töpfe und Flaschen. Die Collage ist der Auslöser für Farben, Muster…

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme du Pays Diois