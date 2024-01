Por­traits fan­tômes – Kleber Mendonça Filho 55 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement, dimanche 28 janvier 2024.

Por­traits fan­tômes est un voyage mul­ti­di­men­sion­nel à tra­vers le temps, le son, l’ar­chi­tec­ture et la réa­li­sa­tion de films, dans le pay­sage ur­bain de Re­cife, ca­pi­tale cô­tière bré­si­lienne de Per­nam­buco. Un ter­ri­toire his­to­rique et hu­main, exa­miné à tra­vers les grandes salles de ci­néma qui ont servi d’es­paces de convi­via­lité au cours du XXe siècle. Ré­cep­tacle des rêves et du pro­grès, ces lieux in­carnent une trans­for­ma­tion des pra­tiques so­ciales. Com­bi­nai­son d’ar­chives, d’ex­traits de films, de sou­ve­nirs per­son­nels et de mys­tères, Por­traits fan­tômes est une carte de Re­cife à tra­vers l’ob­jec­tif de la ca­méra.



Biographie

Di­plômé en jour­na­lisme de l’uni­ver­sité fé­dé­rale de Per­nam­bouc, Kle­ber Men­donça Filho a une longue car­rière de cri­tique et de pro­gram­ma­teur. Il est res­pon­sable de la sec­tion ci­néma de la Fon­da­tion Joa­quim Na­buco pen­dant 18 ans et écrit pour le Jor­nal do Com­mer­cio à Re­cife, ainsi que pour d’autres pu­bli­ca­tions telles que Re­vista Conti­nente et Folha de São Paulo. Il est di­rec­teur ar­tis­tique de la Ja­nela In­ter­na­cio­nal de Ci­nema do Re­cife et conser­va­teur en chef du ci­néma à l’Ins­ti­tut Mo­reira Salles.



En tant que ci­néaste, il est passé de la vidéo dans les an­nées 90, ex­pé­ri­men­tant la fic­tion, le do­cu­men­taire et les vi­déos mu­si­cales, au nu­mé­rique et au 35 mm dans les an­nées 2000. Ses courts mé­trages (A Me­nina do Al­go­dão, Vinil Verde, Ele­tro­do­més­tica et Re­cife Frio) ont reçu plus de 100 prix au Bré­sil et à l’étran­ger. Son pre­mier long mé­trage est le do­cu­men­taire Crí­tico (2008). En 2014, il réa­lise La Coupe du monde à Re­cife, un do­cu­men­taire de 15 mi­nutes pour Canal SporTV et la Casa de Ci­nema de Porto Alegre. Neigh­bo­ring Sounds (2012) est son pre­mier long mé­trage de fic­tion, pré­senté dans plus de 100 fes­ti­vals in­ter­na­tio­naux, com­mer­cia­lisé dans 14 pays et ré­com­pensé par 32 prix. Le film a re­pré­senté le Bré­sil aux Os­cars 2014 et a été consi­déré comme l’un des 10 meilleurs films de l’année par le New York Times. Aqua­rius (2016), son deuxième long mé­trage, a connu une car­rière en­core plus pres­ti­gieuse, dé­bu­tant en com­pé­ti­tion au Fes­ti­val de Cannes et dis­tri­bué dans plus de 100 pays.



En 2018, il co­réa­lise et co­écrit, aux cô­tés de Ju­liano Dor­nelles, Ba­cu­rau, pré­senté en com­pé­ti­tion au Fes­ti­val de Cannes en mai 2019 et ré­com­pensé par le Prix du jury.

