Karima El Amrani, Cie Smitten 55 cours Julien Marseille 6e Arrondissement, vendredi 26 janvier 2024.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26

fin : 2024-03-23

Dans ce pre­mier solo, Ka­rima El Am­rani ques­tionne le corps comme in­ter­face de ren­contre et de construc­tion de dif­fé­rentes re­pré­sen­ta­tions ges­tuelles

Biographie

Ka­rima El Am­rani com­mence la danse à Au­rillac au­près de Ven­detta Ma­thea et se forme en danse contem­po­raine au CNSMD de Paris. Elle s’ins­talle à Londres en 2011 où elle tra­vaille pour Ho­fesh Shech­ter. De­puis 2013, elle col­la­bore avec Chris­toph Wink­ler à Ber­lin, Clod En­semble à Londres et la com­pa­gnie 7273 à Ge­nève. Pa­ral­lè­le­ment, elle se cer­ti­fie dans l’en­sei­gne­ment du yoga ash­tanga et re­joint les pro­jets cho­ré­gra­phiques de David Drouard, Da­mien Jalet, Adriano Wil­fert Jen­sen, Tho­mas Le­brun, My­riam Gour­fink, Da­lila Be­laza et Guil­hem Cha­tir.



En 2018, elle crée la com­pa­gnie Smit­ten qui hé­berge ses pro­jets de créa­tion et fa­ci­lite un groupe de pa­role men­suel pour dan­seur·­seu­se·s in­ti­tulé En Conver­sa­tion. En 2021, elle crée le duo Les Fi­gures de l’at­ten­tion avec Anne-So­phie Lan­ce­lin et pré­pare une nou­velle créa­tion en trio pour la sai­son 25-26.

55 cours Julien Soma

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



