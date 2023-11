Etienne Beck et Valfret – Le Jardin des bords perdus 55 cours Julien Marseille 6e Arrondissement, 15 décembre 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Exposition des deux artistes Etienne Beck et Valfret.

2023-12-15 14:00:00 fin : 2023-12-17 19:00:00. .

55 cours Julien Soma

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Exhibition by the two artists Etienne Beck and Valfret

Exposición de dos artistas, Etienne Beck y Valfret

Ausstellung der beiden Künstler Etienne Beck und Valfret

Mise à jour le 2023-11-22 par Ville de Marseille