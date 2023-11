Bourse d’Hiver 55 Chemin RD 46 Fuveau, 25 novembre 2023, Fuveau.

Fuveau,Bouches-du-Rhône

L’Ecole Roque Martine de Fuveau organise sa bourse d’hiver !

Vous pourrez y retrouver des jouets, du matériel de puériculture, des vêtements d’hiver, affaires de saison/neige/ski….

2023-11-25 13:30:00 fin : 2023-11-25 16:30:00. .

55 Chemin RD 46 Salle Polyvalente Ecole Roque Martine de Fuveau

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Roque Martine School in Fuveau is organizing its winter sale!

You’ll find toys, childcare equipment, winter clothes, seasonal/snow/ski items…

La escuela Roque Martine de Fuveau organiza su feria de invierno

Podrá encontrar juguetes, material de puericultura, ropa de invierno, artículos de temporada/nieve/esquí…

Die Ecole Roque Martine in Fuveau organisiert ihre Winterbörse!

Sie können dort Spielzeug, Babyausstattung, Winterkleidung, Saison-/Schnee-/Skisachen… finden.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme de Fuveau