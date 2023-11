Bourse aux jouets, vêtements enfants et puériculture 55 chemin des Vieilles Upie, 19 novembre 2023, Upie.

Upie,Drôme

L’association des parents d’élèves organisent sa traditionnelle bourse aux jouets, vêtements enfants et puériculture.

Buvette sur place..

2023-11-19 09:00:00 fin : 2023-11-19 13:00:00. .

55 chemin des Vieilles Salle des fêtes

Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The parents? association is organizing its traditional toy, children?s clothing and childcare market.

Refreshments on site.

La asociación de padres organiza su tradicional mercadillo de juguetes, ropa infantil y puericultura.

Refrescos in situ.

Die Elternvereinigung organisiert ihre traditionelle Börse für Spielzeug, Kinderkleidung und Kinderpflege.

Getränke vor Ort.

