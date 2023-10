Concert : Mandolines Estudiantina de Valence 55 chemin des Vieilles Upie, 11 novembre 2023, Upie.

Upie,Drôme

L’objectif poursuivi par cet orchestre est de faire découvrir notre instrument « la mandoline » comme un instrument doté d’un registre extraordinaire par son timbre fin et délicat, d’une sensibilité hors du commun et d’un répertoire riche et varié..

2023-11-11 20:00:00 fin : 2023-11-11 . EUR.

55 chemin des Vieilles Salle des fêtes

Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The aim of this orchestra is to introduce our instrument, the mandolin, as an instrument with an extraordinary range thanks to its fine, delicate timbre, extraordinary sensitivity and a rich, varied repertoire.

El objetivo de esta orquesta es ayudar a descubrir la mandolina, un instrumento con un alcance extraordinario gracias a su timbre fino y delicado, una sensibilidad extraordinaria y un repertorio rico y variado.

Das Ziel dieses Orchesters ist es, die Mandoline als ein Instrument mit einem außergewöhnlichen Tonumfang, einer außergewöhnlichen Sensibilität und einem reichhaltigen und abwechslungsreichen Repertoire zu präsentieren.

