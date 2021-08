» 55, carnet d’un autre confinement « , Arnaud Jamet Lazaret de la Grande Chaloupe, 18 septembre 2021, La Possession.

La Grande Chaloupe, lieu emblématique de la quarantaine et de l’engagisme, participe depuis 2017, aux résidences Patrimoine et Création mises en œuvre par le Département au cœur de ses équipements culturels. Grâce à ce dispositif, des artistes se voient offrir l’opportunité d’apporter leur contribution à la connaissance et la valorisation de l’histoire et du patrimoine de La Réunion à travers un projet artistique. Nourries pendant de nombreux mois par des recherches et des échanges avec les professionnels travaillant sur les sites, les créations artistiques sont ensuite restituées au grand public. Pour la résidence 2019-2020, le Lazaret a choisi d’accueillir Arnaud Jamet alias Robinson, artiste carnettiste, dont le travail a consisté à mettre en résonance la mémoire de la quarantaine instaurée au Lazaret aux 19ème et 20ème siècles et le confinement vécu par la population réunionnaise en 2020. Au fil des pages de ce Carnet d’un autre confinement et du site internet dédié [www.carnet55.re](http://www.carnet55.re), Robinson suit le parcours des engagés, depuis leur quarantaine à La Grande Chaloupe jusqu’au quartier du Gol à Saint-Louis où subsistent encore les traces de ces travailleurs, notamment dans les magnifiques fresques du Temple Pandialé.

Gratuit

Sur les traces des engagés, depuis leur quarantaine à La Grande Chaloupe jusqu’au quartier du Gol à Saint-Louis. Présentation du carnet de l’artiste Arnaud Jamet et du site www.carnet55.re

