Sortie nature : Biodiversité aux Caisses de Jean-Jean 55 avenue Pasteur Mouriès, 18 octobre 2023, Mouriès.

Mouriès,Bouches-du-Rhône

Participez à une sortie nature sur la biodiversité aux Caisses de Jean-Jean à Mouriès, avec l’association Chemin Faisan, mercredi 18 octobre, de 14h à 16h30 !.

2023-10-18 14:00:00 fin : 2023-10-18 16:30:00. .

55 avenue Pasteur

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join the Chemin Faisan association on a biodiversity nature outing at the Caisses de Jean-Jean in Mouriès, on Wednesday 18 October, from 2pm to 4.30pm!

Acompañe a la asociación Chemin Faisan en un recorrido por la naturaleza y la biodiversidad hasta las Caisses de Jean-Jean, en Mouriès, el miércoles 18 de octubre, de 14.00 a 16.30 h

Nehmen Sie mit dem Verein Chemin Faisan am Mittwoch, den 18. Oktober, von 14:00 bis 16:30 Uhr an einem Naturausflug über die biologische Vielfalt in den Caisses de Jean-Jean in Mouriès teil!

Mise à jour le 2023-10-03 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles