COBALT MARKET 55 Avenue Louis Breguet Toulouse, 9 décembre 2023 07:00, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

32 créateurs venus de Toulouse, de la Région et de France vous font découvrir leur marque et leur univers à travers la présentation de leurs produits fétiches. De quoi dénicher quelques idées cadeaux originales pour Noël !.

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

55 Avenue Louis Breguet HALLE DE COBALT

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



32 designers from Toulouse, the region and all over France present their brands and their world through the presentation of their favorite products. What better way to find some original gift ideas for Christmas!

32 diseñadores de Toulouse, alrededores y de toda Francia le harán descubrir su marca y su universo a través de la presentación de sus productos favoritos. Es el lugar ideal para encontrar ideas originales para regalar estas Navidades

32 Designer aus Toulouse, der Region und ganz Frankreich zeigen Ihnen ihre Marken und ihre Welt durch die Präsentation ihrer Lieblingsprodukte. So können Sie originelle Geschenkideen für Weihnachten finden!

Mise à jour le 2023-12-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE