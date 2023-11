PAT BORG PART EN LIVE ! 55 Avenue Louis Breguet Toulouse, 8 décembre 2023, Toulouse.

Pat s’apprête en toute simplicité à entrer en scène avec ses musiciens pour cette nouvelle date de

L’OCCITANCE TOUR 2023 qui l’emmène dans toutes les plus grandes villes du monde…de l’Occitanie..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 22:30:00. 20 EUR.

55 Avenue Louis Breguet STUDIO 55

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



Musical Theatre

Pat gets ready to take the stage with his musicians for this new date of the

L’OCCITANCE TOUR 2023, which will take him to all the world’s major cities…in Occitania.

Teatro musical

Pat se prepara para subir al escenario con sus músicos para esta nueva cita de

L’OCCITANCE TOUR 2023, que le llevará a todas las grandes ciudades del mundo… en Occitania.

Musikalisches Theater

Pat bereitet sich in aller Schlichtheit darauf vor, mit seinen Musikern die Bühne zu betreten für diesen neuen Termin der

L’OCCITANCE TOUR 2023, die ihn in die größten Städte der Welt führt…von Okzitanien.

