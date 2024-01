Atelier vélo solidaire sur la route des POTEs 55 Avenue du Maréchal Foch Audincourt, mercredi 4 décembre 2024.

Audincourt Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-04 05:00:00

fin : 2024-12-04 23:00:00

Il est probable qu’une part des voyageurs de la Route des POTEs pratique l’écotourisme et parfois à vélo.

La Recyclerie des Forges à Audincourt (Doubs), située à 3 km de l’Eurovéloroute 6 leur propose de s’équiper avec des vélos reconditionnés pour leur voyage ou encore de faire une halte pour entretenir ou réparer leur monture avec des pièces de réemploi. Ils pourront également visiter l’Atelier Chantier d’Insertion dédié au Vélo (6 salariés) qui préfigure les autres activités de la Recyclerie.

Les POTEs seront toujours bien accueillis et pourront demander une courte présentation de l’activité : mode de fonctionnement, chiffre clefs, visite de l’atelier et du magasin.

Ouvert 6j/7, hébergement, restauration et sites patrimoniaux à proximité, A 3 km de l’EV 6.

55 Avenue du Maréchal Foch La Recyclerie des Forges

Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-09 par ENERGY CITIES