Les Oignons pauvres 55, Avenue de l’Europe, Annonay (07) Les Oignons pauvres 55, Avenue de l’Europe, Annonay (07), 23 juin 2023, . Les Oignons pauvres Vendredi 23 juin, 21h00 55, Avenue de l’Europe, Annonay (07) gratuit Tunes trad irlandais. Jigs, reels, polkas, valses, hornpipes source : événement Les Oignons pauvres publié sur AgendaTrad 55, Avenue de l’Europe, Annonay (07) 55, Avenue de l’Europe, 07100 Annonay, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43319 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T21:00:00+02:00 – 2023-06-24T01:00:00+02:00

2023-06-23T21:00:00+02:00 – 2023-06-24T01:00:00+02:00 stage 07 Détails Autres Lieu 55, Avenue de l'Europe, Annonay (07) Adresse 55, Avenue de l'Europe, 07100 Annonay, France Age max 110 Lieu Ville 55, Avenue de l'Europe, Annonay (07)

55, Avenue de l'Europe, Annonay (07) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//