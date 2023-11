LE MALADE IMAGINAIRE 55 avenue de la grande bégude Venelles, 24 novembre 2023, Venelles.

Venelles,Bouches-du-Rhône

Envie d’un classique revisité ? Ce spectacle est fait pour vous !.

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 22:00:00. EUR.

55 avenue de la grande bégude Pôle culturel l’Étincelle

Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Looking for a new take on a classic? This show is for you!

¿Le apetece una nueva versión de un clásico? Entonces, ¡éste es su espectáculo!

Lust auf einen Klassiker in neuem Gewand? Dann ist diese Show genau das Richtige für Sie!

Mise à jour le 2023-10-31 par Provence Tourisme