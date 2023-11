Conférence Danse et cinéma 55 avenue de la grande bégude Venelles, 9 novembre 2023, Venelles.

Venelles,Bouches-du-Rhône

Danse et cinéma : deux arts faits pour s’entendre !.

2023-11-09 19:00:00 fin : 2023-11-09 20:30:00. EUR.

55 avenue de la grande bégude Pôle culturel l’Étincelle

Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Dance and cinema: two arts made to get along!

Danza y cine: ¡dos artes hechas para llevarse bien!

Tanz und Film: zwei Künste, die füreinander geschaffen sind!

Mise à jour le 2023-10-31 par Provence Tourisme