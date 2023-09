La soupe aux petits cailloux 55 avenue de la grande bégude Venelles, 30 septembre 2023, Venelles.

Venelles,Bouches-du-Rhône

L’histoire de la soupe aux cailloux tendrement présentée par Claire Pantel pour faire découvrir aux tout-petits les contes de notre enfance..

2023-09-30 10:00:00 fin : 2023-09-30 10:45:00. EUR.

55 avenue de la grande bégude Pôle culturel l’Étincelle

Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The story of Pebble Soup, tenderly presented by Claire Pantel, introduces toddlers to the tales of our childhood.

La historia de Pebble Soup, presentada con ternura por Claire Pantel, introduce a los niños pequeños en los cuentos de nuestra infancia.

Die Geschichte von der Steinsuppe liebevoll dargestellt von Claire Pantel, um den Kleinsten die Märchen unserer Kindheit näher zu bringen.

Mise à jour le 2023-09-21 par Provence Tourisme