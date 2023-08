concert chanson française 55 avenue de la Grande Bégude Venelles, 9 septembre 2023, Venelles.

Venelles,Bouches-du-Rhône

Ben Herbert Larue, un chanteur poète « touche à tout »qui ne laisse pas indifférent !

Poignant, lunaire ou drôle, il joue avec l’éloquence de son corps acteur et de sa voix puissante, pour tenir l’humain au creux de sa main..

2023-09-09 20:30:00 fin : 2023-09-09 22:00:00. EUR.

55 avenue de la Grande Bégude Pôle Culturel l’Etincelle (Salle Joséphine Baker)

Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Ben Herbert Larue, a « jack of all trades » singer-poet who leaves no one indifferent!

Poignant, moody or funny, he plays with the eloquence of his actor’s body and his powerful voice, to hold the human in the palm of his hand.

Ben Herbert Larue, ¡un cantante-poeta que lo toca todo y no deja indiferente a nadie!

Conmovedor, malhumorado o divertido, juega con la elocuencia de su cuerpo de actor y su potente voz, para tener al ser humano en la palma de la mano.

Ben Herbert Larue, ein poetischer Sänger und Allrounder, der niemanden unberührt lässt!

Er spielt mit der Eloquenz seines schauspielerischen Körpers und seiner kraftvollen Stimme, um die Menschen in seiner Hand zu halten.

