Venez découvrir les nouveautés de l’industrie et assister à un spectacle aérien unique ! Le Salon de l’Aéronautique et de l’Espace a lieu au Parc des Expositions du Bourget du vendredi 23 juin au dimanche 25 juin 2023. Depuis plus de 100 ans, c’est l’événement incontournable des passionnés de ciel et de l’espace. Il réunit l’ensemble des acteurs de l’industrie autour des dernières innovations technologiques. Le Salon vous propose un moment magique à vivre en famille. Tout au long de votre visite rencontrez les acteurs du monde aérien, participez aux animations, découvrez les aéronefs et soyez éblouis par le grand show aérien organisé chaque après-midi ! Petits et grands vous vivez des expériences inoubliables à travers des animations ludiques, pédagogiques, futuristes…HORAIRES• Vendredi 23 juin 2023 de 8h30 à 18h00• Samedi 24 juin 2023 de 8h30 à 18h00• Dimanche 25 juin 2023 de 8h30 à 18h00OFFRE PRIVILÈGEDu 27 juin au 26 décembre 2023 bénéficiez d’une entrée Musée de l’Air et de l’Espace offerteSur présentation, à la billetterie du Musée, de votre billet de visite au Salon, bénéficiez d’un entrée Check in Boarding Pass (musée avions) offerte pour l’achat d’une entrée Check in Boarding Pass (musée avions) au tarif plein*Cette opération n’est valable qu’en présentiel à la billetterie du Musée.L’entrée offerte l’est exclusivement pour le jour de la visite et pour une entrée immédiate dans le Musée L’offre est limitée à une entrée SIAE présentée par personne Elle n’est pas valable sur les autres prestations du Musée et les premiers dimanches du mois ( et pendant les événements payants et gratuits en journée ou en nocturne. *16€tarif plein, 8€ pour les 19 25 ans, 6€ pour les 4 18 ans, 14€ tarif réduitLe musée est ouvert toute l’année du mardi au dimanche. Fermeture le 1er janvier et le 25 décembre.

