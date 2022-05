54ème Foire aux Fromages La Capelle, 2 septembre 2022, La Capelle.

54ème Foire aux Fromages La Capelle

2022-09-02 09:00:00 – 2022-09-04 18:00:00

La Capelle Aisne La Capelle

5 5 5 La Foire aux Fromages de La Capelle est de retour ! Des éleveurs, artisans et producteurs régionaux venus de tout l’hexagone, exposent au public toute la richesse et la diversité de nos terroirs. Samedi : Brocante, mini concert de l’amicale de l’harmonie , concours de la plus grosse mangeuse de fromage blanc, concert gratuite Tribute Calogero un jour parfait , attractions foraines nDimanche, braderie, concours du plus gros mangeur de maroilles nChaque instant il se passe quelque chose pour le plaisir des petits et des grands !

La Foire aux Fromages de La Capelle est de retour ! Des éleveurs, artisans et producteurs régionaux venus de tout l’hexagone, exposent au public toute la richesse et la diversité de nos terroirs. Samedi : Brocante, mini concert de l’amicale de l’harmonie , concours de la plus grosse mangeuse de fromage blanc, concert gratuite Tribute Calogero un jour parfait , attractions foraines nDimanche, braderie, concours du plus gros mangeur de maroilles nChaque instant il se passe quelque chose pour le plaisir des petits et des grands !

+33 3 23 97 52 02 http://www.foire-aux-fromages.com/

La Foire aux Fromages de La Capelle est de retour ! Des éleveurs, artisans et producteurs régionaux venus de tout l’hexagone, exposent au public toute la richesse et la diversité de nos terroirs. Samedi : Brocante, mini concert de l’amicale de l’harmonie , concours de la plus grosse mangeuse de fromage blanc, concert gratuite Tribute Calogero un jour parfait , attractions foraines nDimanche, braderie, concours du plus gros mangeur de maroilles nChaque instant il se passe quelque chose pour le plaisir des petits et des grands !

OT du Pays de Thiérache

La Capelle

dernière mise à jour : 2022-05-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Thiérache