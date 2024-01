54ème fête du vin Obernai, mardi 13 août 2024.

Cette 54ème édition organisée par la corporation des vignerons d’Obernai vous propose les vins de ses cinq domaines viticoles, à déguster au verre et en vente. Le cocktail du vigneron, à base de crémant, vin, citron vert et sucre de canne, est une spécialité de la Corporation obernoise.0 EUR.

derrière le Beffroi

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est info@blanck-obernai.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 10:00:00

fin : 2024-08-18 20:00:00



