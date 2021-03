L'Oie Parc de Loire Saint Jean le blanc L'Oie 54_ Réaliser demain face aux changements : encabanons-nous et si nous faisions comme les vers à soie ? Parc de Loire Saint Jean le blanc L'Oie Catégorie d’évènement: L'Oie

Parc de Loire Saint Jean le blanc, le samedi 20 mars à 10:00

Dans le cadre des Assises de la Transition écologique , Orléans Métropole vous propose une création artistique et participative Encabanons – nous! Et si nous faisions comme les vers à soie ? Créer un cocon pour faire éclore (ou ré-éclore) un regard nouveau sur son environnement ? L’histoire du mot « encabaner » est bien trop belle pour ne pas vous la raconter… rdv d’une série pour construire ensemble et avec la nature. Oeuvre de Land Art participative, conçue par Estrella Silvestro et Chantal Detry **Rendez-vous avec les artistes à 10h 1er RDV, à côté des bâtiments de la base de loisirs de l’Ile Charlemagne** **puis de 11h à 17h – accueil en continu sur le site selon votre heure d’arrivée** **possibilité de piqueniquer sur site** Vous êtes habitant.e, étudiant.e, membre d’une association, élu.e, agent.e, acteur économique, inscrivez vous, ce temps vous est destiné ** selon l’évolution des conditions sanitaires, vous serez informé par mail en cas de modifications, annulation

2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T17:00:00

