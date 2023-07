LES NOCTURNES DU FORT – GRAND FORMAT 54840 Villey-le-Sec, 26 août 2023, Villey-le-Sec.

Villey-le-Sec,Meurthe-et-Moselle

Nocturne Grand Format.

Balade nocturne autour d’un repas Lorrain et d’un conte.

Accueil du publique à 19h30 à la batterie nord, transfères à la batterie sud par le sentier des fossés.

Verre de bien venue.

Mise en place de la restauration.

A l’issue du repas, Julie Ory et son violoncelle nous conte une histoire à la belle étoile (conte pour les petits et les grands).

Départ pour la balade à la lanterne autour du fort, puis le train nous conduit dans les entrailles du fort.

Réservation obligatoire par SMS au 0611553374. Tout public

Samedi 2023-08-26 19:30:00 fin : 2023-08-26 23:45:00. 30 EUR.

54840 7 rue du 26éme Régiment d’Infanterie

Villey-le-Sec 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Nocturne Grand Format.

An evening stroll with a Lorraine meal and a story.

Public welcome at 7:30pm at the north battery, transfer to the south battery via the « sentier des fossés ».

Welcome drink.

Catering set up.

After the meal, Julie Ory and her cello tell us a story under the stars (for young and old).

Departure for a lantern-lit walk around the fort, then the train takes us into the bowels of the fort.

Reservations required by SMS to 0611553374

Nocturno Gran Formato.

Un paseo nocturno con una comida de Lorraine y una historia.

Acogida del público a las 19.30 h en la batería norte, traslado a la batería sur por el « sentier des fossés ».

Copa de bienvenida.

Montaje del catering.

Después de la comida, Julie Ory y su violonchelo nos contarán un cuento bajo las estrellas (para grandes y pequeños).

Salida para un paseo a la luz de las linternas alrededor del fuerte, seguido de un viaje en tren a las entrañas del fuerte.

Imprescindible reservar por SMS al 0611553374

Nocturne Grand Format (Nachtwanderung).

Nächtlicher Spaziergang mit einer lothringischen Mahlzeit und einem Märchen.

Empfang des Publikums um 19:30 Uhr an der Nordbatterie, Transfer zur Südbatterie über den Pfad der Gräben.

Ein Glas zur Begrüßung.

Aufbau des Essens.

Nach dem Essen erzählt Julie Ory mit ihrem Cello eine Geschichte unter dem Sternenhimmel (Märchen für Groß und Klein).

Abfahrt zur Laternenwanderung rund um das Fort, anschließend führt uns der Zug in die Eingeweide des Forts.

Reservierung per SMS erforderlich unter 0611553374

Mise à jour le 2023-07-21 par MT TERRES TOULOISES