Visite de la Ferme du Mont Fourrey 545 le Mont Fourrey Saint-Julien-sur-Calonne, 1 janvier 2024, Saint-Julien-sur-Calonne.

Saint-Julien-sur-Calonne Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-01-01 09:00:00

fin : 2024-12-31 19:00:00

Visites de la ferme sur réservation avec dégustations et vente des produits fermiers de l’élevage biologique sur commande..

545 le Mont Fourrey

Saint-Julien-sur-Calonne 14130 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-09-20 par OT Terre d’Auge Tourisme