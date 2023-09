EQUIDAYS – Visite de l’élevage des Isles 545 Chemin du Lieu Paris Le Pré-d’Auge, 22 octobre 2023, Le Pré-d'Auge.

Le Pré-d’Auge,Calvados

Visite de l’élevage des Isles crée en 1995 qi s’étend sur 15 hectares dans le Pays d’Auge. Il sélectionne les poneys shetland de taille standard aux robes diverses, destinés à l’élevage, au loisir et à la compétition. Tous les reproducteurs sont inscrits au stud-book du poney shetland..

Lundi 2023-10-22 14:00:00 fin : 2023-10-25 17:00:00. .

545 Chemin du Lieu Paris

Le Pré-d’Auge 14340 Calvados Normandie



Visit the Isles breeding farm, created in 1995, which extends over 15 hectares in the Pays d’Auge. It selects standard-size Shetland ponies in a variety of coats, for breeding, leisure and competition. All breeding stock is registered in the Shetland pony studbook.

Visite la yeguada Isles, creada en 1995, que ocupa 15 hectáreas en el Pays d’Auge. Selecciona ponis Shetland de talla estándar y pelaje variado para la cría, el ocio y la competición. Todos los reproductores están inscritos en el libro genealógico del poni Shetland.

Besuch des 1995 gegründeten Zuchtbetriebs Les Isles, der sich über 15 Hektar in der Region Pays d’Auge erstreckt. Er züchtet Shetlandponys in Standardgröße und verschiedenen Farben, die für die Zucht, die Freizeit und den Wettbewerb bestimmt sind. Alle Zuchttiere sind im Shetlandpony-Stammbuch eingetragen.

