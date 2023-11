Concert : Trio Matisse 5436 Place Notre-Dame Beaumont-lès-Valence Catégories d’Évènement: Beaumont les Valence

Drôme Concert : Trio Matisse 5436 Place Notre-Dame Beaumont-lès-Valence, 3 décembre 2023, Beaumont-lès-Valence. Beaumont-lès-Valence,Drôme Matthieu Perraud, violon, Anna de Belsunce, violoncelle & Terence le Beyec, piano..

2023-12-03 17:00:00 fin : 2023-12-03 . .

5436 Place Notre-Dame Temple

Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Matthieu Perraud, violin, Anna de Belsunce, cello & Terence le Beyec, piano. Matthieu Perraud, violín, Anna de Belsunce, violonchelo y Terence le Beyec, piano. Matthieu Perraud, Violine, Anna de Belsunce, Violoncello & Terence le Beyec, Klavier.

