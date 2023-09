Journées Portes-Ouvertes : l’atelier d’artiste de Pagès du Pilou 542 route du Pilou Cuzance, 14 octobre 2023, Cuzance.

Cuzance,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

De la bidouille, de la barbouille des sculptures brutes et singulières, ludiques, colorées, originales, libres. De la peinture, du « fixé sous verre » sur des vitres d’automobiles récupérées dans des casses. Des sculptures, dans des pierres calcaires que je glane sur le Causse. Je dégage partiellement des visages captifs dans la roche par « érosion dirigée ». parfois je le s assemble, sous forme de totem, avec des bois de buis ou de chêne noueux..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

542 route du Pilou

Cuzance 46600 Lot Occitanie



Edition 2023, on the Cauvaldor territory, 27 artists invite you to enter their studios and discover their universe

From tinkering and daubing to raw and singular sculptures, playful, colorful, original and free. Painting, « fixed under glass » on car windows salvaged from junkyards. Sculptures in limestone gleaned from the Causse. Sometimes I assemble them in the form of totem poles, using boxwood or knotty oak.

En 2023, 27 artistas de la región de Cauvaldor le invitan a entrar en sus talleres para descubrir su universo

Desde el retoque y el pintarrajeo hasta la escultura cruda y singular, lúdica, colorista, original y libre. Pintura « fijada bajo vidrio » sobre lunas de coche recuperadas de desguaces. Esculturas en piedra caliza que recojo en el Causse. A veces las ensamblo, en forma de tótems, con madera de boj o roble nudoso.

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welten zu entdecken

Aus Bidouille und Barbouille entstehen rohe und einzigartige, verspielte, bunte, originelle und freie Skulpturen. Malerei, « fix sous verre » auf Autoscheiben, die auf Schrottplätzen gefunden wurden. Skulpturen aus Kalksteinen, die ich auf dem Causse auflese. Manchmal setze ich sie in Form eines Totems aus knorrigem Buchsbaum- oder Eichenholz zusammen.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Vallée de la Dordogne