Récital de violoncelle 541 chemin de l’église Cricqueville-en-Auge, 11 août 2023, Cricqueville-en-Auge.

Cricqueville-en-Auge,Calvados

Venez assister à l’interprétation de trois suites de Johann-Sebastian Bach par le violoncelliste Henri Alecian, musicien émérite ayant remporté de nombreux prix de violoncelle et de musique de chambre, dans le cadre intimiste de l’église de Cricqueville-en-Auge..

2023-08-11 18:30:00 fin : 2023-08-11 . .

541 chemin de l’église Église Saint-Germain

Cricqueville-en-Auge 14430 Calvados Normandie



Join cellist Henri Alecian, winner of numerous cello and chamber music prizes, as he performs three suites by Johann-Sebastian Bach in the intimate setting of the church in Cricqueville-en-Auge.

Acompañe al violonchelista Henri Alecian, ganador de numerosos premios de violonchelo y música de cámara, en la interpretación de tres suites de Johann Sebastian Bach en el marco íntimo de la iglesia de Cricqueville-en-Auge.

Erleben Sie die Interpretation von drei Suiten von Johann-Sebastian Bach durch den Cellisten Henri Alecian, einen verdienten Musiker, der zahlreiche Preise für Cello und Kammermusik gewonnen hat, im intimen Rahmen der Kirche von Cricqueville-en-Auge.

