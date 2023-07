APÉRO CONCERT – LOW NOISE TRIO 54 Rue Thiers Saint-Dié-des-Vosges, 1 juillet 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Vous aimez le jazz, la bossa nova ? Passez un bon moment avec Low Noise Trio au café Thiers. Petite restauration sur place. Pas de réservation.. Tout public

Samedi 2023-07-01 18:00:00 fin : 2023-07-01 20:00:00. 0 EUR.

54 Rue Thiers Café Thiers

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Do you like jazz and bossa nova? Enjoy Low Noise Trio at Café Thiers. Light refreshments on site. No reservation required.

¿Le gusta el jazz y la bossa nova? Disfrute de Low Noise Trio en el Café Thiers. Refrescos ligeros disponibles. No es necesario reservar.

Mögen Sie Jazz oder Bossa Nova? Verbringen Sie eine gute Zeit mit dem Low Noise Trio im Café Thiers. Kleine Speisen und Getränke vor Ort. Keine Reservierung.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT SAINT DIE DES VOSGES