Cet évènement est passé Fait-Main et bonnes affaires à La Maison du Textile 54 rue Roger Salengro Fresnoy-le-Grand Catégories d’Évènement: Aisne

Fresnoy-le-Grand Fait-Main et bonnes affaires à La Maison du Textile 54 rue Roger Salengro Fresnoy-le-Grand, 17 novembre 2023, Fresnoy-le-Grand. Fresnoy-le-Grand,Aisne .

2023-11-17 fin : 2023-11-19 17:30:00. 0 .

54 rue Roger Salengro

Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-11-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Saint-Quentinois Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Fresnoy-le-Grand Autres Lieu 54 rue Roger Salengro Adresse 54 rue Roger Salengro Ville Fresnoy-le-Grand Departement Aisne Lieu Ville 54 rue Roger Salengro Fresnoy-le-Grand latitude longitude 49.9497984;3.41101039

54 rue Roger Salengro Fresnoy-le-Grand Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fresnoy-le-grand/