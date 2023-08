FUCKING ETERNITY 54 rue Jules Ferry Fécamp, 26 mars 2024, Fécamp.

Conception, mise en scène et voix ANGE 22 624

Chansons originales et textes originaux Prunella Rivière, Yumma Ornelle, Laurent Madiot, Thomas Gornet, Alexis Morel

Dramaturgie Olivia Burton

Théâtre de Romette – Johanny Bert

Dès 12 ans

Durée 1h15

Omniprésent dans toutes les cultures et religions, l’Ange proposé dans ce concert lyrico punk, est plutôt transgressif. C’est un Ange de cabaret qui joue avec la vie, la mort, le terrien et le spirituel. Il n’en peut plus de l’éternité et s’ennuie. À travers un récit musical, il nous raconte son parcours entre les générations et ses rencontres avec différents humains. Une ode musicale à la vie.

Ce spectacle est accueilli dans le cadre du festival « Déviations » initié par le Volcan, Scène Nationale du Havre.

Nous vous proposons dans ce même évènement d’aller voir le jeudi 28 mars à 20h au Volcan la création de Gisèle Vienne Extra Life.

DISTRIBUTION

Arrangements et musiciens en scène Marion Lhoutellier (violon, claviers et électronique), Guillaume Bongiraud (violoncelle et électronique),

Cyrille Froger (percussions, vibraphone, claviers)

PRODUCTION

Coproduction Théâtre de la Croix Rousse – Lyon ; Théâtre 71 Malakoff – Scène nationale..

Concert Show

Conceived, directed and voiced by ANGE 22 624

Original songs and lyrics Prunella Rivière, Yumma Ornelle, Laurent Madiot, Thomas Gornet, Alexis Morel

Dramaturgy Olivia Burton

Théâtre de Romette ? Johanny Bert

Ages 12 and up

Running time 1h15

Omnipresent in all cultures and religions, the Angel proposed in this lyrico-punk concert is rather transgressive. He’s a cabaret Angel who plays with life, death, the earthly and the spiritual. He’s bored with eternity. Through a musical narrative, he recounts his journey through the generations and his encounters with different human beings. A musical ode to life.

This show is part of the « Déviations » festival organized by Le Volcan, Scène Nationale du Havre.

As part of the same event, we invite you to see Gisèle Vienne?s creation Extra Life on Thursday March 28 at 8pm at Le Volcan.

DISTRIBUTION

Marion Lhoutellier (violin, keyboards and electronics), Guillaume Bongiraud (cello and electronics),

Cyrille Froger (percussion, vibraphone, keyboards)

PRODUCTION

Coproduction Théâtre de la Croix Rousse ? Lyon ; Théâtre 71 Malakoff – Scène nationale.

Concierto

Concepto, dirección y voces ANGE 22 624

Canciones y letras originales Prunella Rivière, Yumma Ornelle, Laurent Madiot, Thomas Gornet, Alexis Morel

Dramaturgia Olivia Burton

Teatro de Romette Johanny Bert

A partir de 12 años

Duración 1h15

Omnipresente en todas las culturas y religiones, el Ángel propuesto en este concierto lírico-punk es bastante transgresor. Es un Ángel de cabaret que juega con la vida, la muerte, lo terrenal y lo espiritual. Le aburre la eternidad. A través de una narración musical, nos cuenta su viaje a través de las generaciones y sus encuentros con diferentes seres humanos. Una oda musical a la vida.

Este espectáculo forma parte del festival « Déviations » organizado por Le Volcan, Scène Nationale du Havre.

En el mismo marco, el jueves 28 de marzo a las 20.00 h en Le Volcan, podrá ver la creación de Gisèle Vienne Extra Life.

DISTRIBUCIÓN

Marion Lhoutellier (violín, teclados y electrónica), Guillaume Bongiraud (violonchelo y electrónica),

Cyrille Froger (percusión, vibráfono, teclados)

PRODUCCIÓN

Coproducción Théâtre de la Croix Rousse ? Lyon; Théâtre 71 Malakoff – Scène nationale.

Konzert Aufführung

Konzept, Regie und Stimme ANGE 22 624

Originalsongs und Originaltexte Prunella Rivière, Yumma Ornelle, Laurent Madiot, Thomas Gornet, Alexis Morel

Dramaturgie Olivia Burton

Theater von Romette ? Johanny Bert

Ab 12 Jahren

Dauer 1h15

Der in allen Kulturen und Religionen allgegenwärtige Engel, der in diesem Lyrico-Punk-Konzert vorgestellt wird, ist eher grenzüberschreitend. Er ist ein Kabarettengel, der mit dem Leben, dem Tod, dem Irdischen und dem Spirituellen spielt. Er hat die Ewigkeit satt und langweilt sich. In einer musikalischen Erzählung berichtet er uns von seiner Reise durch die Generationen und seinen Begegnungen mit verschiedenen Menschen. Eine musikalische Ode an das Leben.

Diese Aufführung findet im Rahmen des Festivals « Déviations » statt, das von Le Volcan, Scène Nationale du Havre, ins Leben gerufen wurde.

Im Rahmen dieses Festivals können Sie am Donnerstag, den 28. März um 20 Uhr im Volcan Gisèle Viennes Werk Extra Life sehen.

DISTRIBUTION

Arrangements und Bühnenmusiker Marion Lhoutellier (Violine, Keyboards und Elektronik), Guillaume Bongiraud (Violoncello und Elektronik),

Cyrille Froger (Percussion, Vibraphon, Keyboards)

PRODUKTION

Koproduktion Théâtre de la Croix Rousse ? Lyon; Théâtre 71 Malakoff – Scène nationale.

